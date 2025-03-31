Гроші втрачають всі: як світові біржі реагують на план Трампа, який може спровокувати нову війну

Турбулентність на світових фондових ринках продовжується. Біржі реагують на сигнали з найбільшої економіки світу – США.

Як фондові біржі світу реагують на сигнали з США

У понеділок, 31 березня, світові біржі фіксують втрати. На динаміку на фондових ринках впливають наміри президента США Дональда Трампа, пише 24 Канал з посиланням на FT. Йдеться про нові мита, які Трамп може запровадити на початку квітня.

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Дональд Трамп заявив, що тарифи США фактично охоплять усі країни, що провокує занепокоєння щодо глобальної торгової війни та рецесії. Наразі відомо, що президент США має отримати рекомендації щодо тарифів у вівторок і оголосити початкові рівні в середу.

За словами головного економіста в Forvis Mazars, команда Трампа продемонструвала, що не варто очікувати від неї послідовного підходу, а це те, що лякає ринки найбільше. Адже непостійність породжує невизначеність, яку ненавидять світові біржі, повідомляє Reuters.

До теми! Негативний ефект мит Трампа на фондовий ринок уже давно помітний. Лише за один день тарифів фондовий ринок США втратив 3,6 трильйона доларів

Фондові біржі світу

Особливу увагу Трамп приділив Азії. Президент США звинуватив країни Азії у нечесних торгівельних практиках. На цьому фоні японські індекси Topix та Nikkei 225 обвалилися на 3,3% та 3,9% відповідно. Схожу динаміку фіксують тайванські компанії. Індекс Taiex втратив в ціні 4,2%. Індекс Kospi, до якого входять акції південнокорейських компаній, обвалився на 3%, а гонконзький Hang Seng – на 1,6%.

Обвал не оминув ні ринки Європи, ні США. Для прикладу, європейські акції в Stoxx 600 впали на 1% до найнижчого рівня за майже 8 тижнів. Знецінення на фондових ринках Німеччини, Франції та Великої Британії коливається від 0,8% до 1%. Втрати на фондовому ринку США: