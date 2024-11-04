Уоррен Баффет продал акции топовых компаний мира, накопив рекордную сумму в наличных деньгах

Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет достаточно активно избавлялся от акций известных компаний в третьем квартале 2024 года. Среди них самая дорогая технологическая компания мира.

Уоррен Баффет массово распродал акции топовых компаний США

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, который входит в первую десятку самых богатых людей в мире, и его компания Berkshire Hathaway в третьем квартале активно распродавали акции известных компаний из своего инвестиционного портфеля. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Согласно отчету, Баффет активно продал ценные бумаги Apple:

В частности, компания инвестора лишилась примерно 100 миллионов акций производителя iPhone в течение лета. То есть Berkshire Hathaway уменьшила свою долю в Apple на 25%;

акций производителя iPhone в течение лета. То есть Berkshire Hathaway уменьшила свою долю в Apple на 25%; Всего с начала года Уоррен Баффет распродал более 600 миллионов акций самой дорогой компании в мире. Несмотря на это именно на акции Apple приходится наибольшая доля в его инвестиционном портфеле, которую оценили в 69,9 миллиарда долларов;

На сегодня в Berkshire Hathaway осталось примерно 300 миллионов акций Apple.

Всего за продажу акций удалось выторговать 36,1 миллиарда долларов. В том числе несколько миллиардов компания Баффета получила за продажу акций Bank of America, который прогнозирует новый исторический рекорд для золота в 2025 году.

Кроме того, компания Berkshire Hathaway накопила рекордную сумму в наличности. Речь идет о 325,2 миллиарда долларов. В то же время за третий квартал Баффет купил ценных бумаг всего на 1,5 миллиарда долларов. Это свидетельствует, что инвестиционный фонд миллиардера уже восьмой квартал подряд остается "чистым" продавцом акций.