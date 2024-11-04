Воррен Баффет продав акції топових компаній світу, накопичивши рекордну суму в готівці

Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет досить активно позбувався акцій відомих компаній в третьому кварталі 2024 року. Серед них найдорожча технологічна компанія світу.

Воррен Баффет масово розпродав акції топових компаній США

Легендарний інвестор Воррен Баффет, який входить до першої десятки найбагатших людей у світі, та його компанія Berkshire Hathaway у третьому кварталі активно розпродавали акції відомих компаній зі свого інвестиційного портфеля. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Згідно зі звітом, Баффет активно продав цінні папери Apple:

Зокрема, компанія інвестора позбулася приблизно 100 мільйонів акцій виробника iPhone протягом літа. Тобто Berkshire Hathaway зменшила свою частку в Apple на 25%;

акцій виробника iPhone протягом літа. Тобто Berkshire Hathaway зменшила свою частку в Apple на 25%; Загалом з початку року Воррен Баффет розпродав понад 600 мільйонів акцій найдорожчої компанії у світі. Попри це саме на акції Apple припадає найбільша частка в його інвестиційному портфелі, яку оцінили в 69,9 мільярда доларів;

На сьогодні в Berkshire Hathaway залишилося приблизно 300 мільйонів акцій Apple.

Загалом за продаж акцій вдалося вторгувати 36,1 мільярда доларів. В тому числі кілька мільярдів компанія Баффета отримала за продаж акцій Bank of America, який прогнозує новий історичний рекорд для золота у 2025 році.

Крім того, компанія Berkshire Hathaway накопичила рекордну суму в готівці. Йдеться про 325,2 мільярда доларів. Водночас за третій квартал Баффет купив цінних паперів всього на 1,5 мільярда доларів. Це свідчить, що інвестиційний фонд мільярдера уже восьмий квартал поспіль залишається "чистим" продавцем акцій.