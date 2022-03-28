Такий крок компанія зробила у рамках санкцій, які раніше наклав Європейський Союз.

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Кредитне рейтингового агентство ЄС (CRA) заборонило надавати кредитні рейтинги юридичним особам або органам, створеним у Росії. Рішення прийняли ще 15 березня – рейтинговим агенствам дали місяць на виконання.

Чому кредитний рейтинг важливий Суть кредитного рейтингу в тому, щоб показати інвестору надійність його вкладу в активи компанії чи країни. Без кредитного рейтингу інвестори просто не будуть заходити на російський ринок.

Нагадаємо, що про аналогічне рішення вже повідомили й інші провідні кредитні агенства світу:

Компанії Fitch ще 9 березня припинила комерційну діяльність в Росії. Тоді залишили лише аналітику, але тепер агресора позбавили й цього.

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