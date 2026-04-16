Специальные условия для политиков: НБУ обратился к банкам

НБУ обратился к украинским банкам. Регулятор говорят, что они не должны формально подходить к обслуживанию политически значимых лиц. В частности, относить указанных граждан к клиентам высокого уровня риска просто так.

Как украинские банки должны относиться к денежным поступлениям политиков?

НБУ призвал банки не ограничивать неоправданно доступ политически значимых лиц к финансовым услугам, сообщает регулятор.

Обратите внимание! Речь идет не только непосредственно о политически значимых лицах (PEP). Также эти требования касаются семей и других граждан, которые связаны с PEP.

То есть, по решению НБУ:

банки не должны требовать денежные источники поступлений PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом – низкий;

также важным условием является отсутствие подозрений относительно возможного отмывания денег или финансирования терроризма.

Также банк не должен вводить дополнительные проверки, если счет PEP используется:

преимущественно для получения зарплаты или соцвыплат;

а также, если объем финансовых операций по всем счетам PEP не превышает 400 тысяч гривен в месяц.

Национальный банк напоминает, что, если со времени прекращения выполнения РЕР выдающихся публичных функций прошло более двенадцати месяцев и банк убедился в том, что такой клиент больше не несет риска, присущего РЕР, а также нет других рисков, банк не должен принимать в отношении него, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер,

– указывает НБУ.

Заметим, что такого рода меры и правила НБУ устанавливал еще несколько лет назад. В частности, при обновлении порядка осуществления финмониторинга по РЕР в 2024 году, сообщает регулятор.

Важно! Как говорит НБУ, такой подход позволит банкам усовершенствовать свои внутренние системы финансового мониторинга. Кроме этого, финансовые учреждения смогут повысить эффективность управления рисками.

