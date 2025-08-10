10 августа, 18:00
Цифры, которые притягивают деньги: эти символы приносят богатство
Основные тезисы
- Нумерология делит цифры на денежные, нейтральные и неденежные.
- Цифры 8, 6, и 3 считаются магнитами для богатства.
Нумерология делит цифры на денежные, нейтральные и неденежные. Если правильно использовать эти символы, можно привлечь в свою жизнь богатство.
Какие цифры притягивают деньги?
Чтобы понять какая цифра приносит больше всего денег, нужно определить свой финансовый код, пишет 24 Канал.
Как определить свой финансовый код:
- чтобы определить финансовый код, нужно добавить все цифры даты рождения;
- добавлять нужно до тех пор, пока не останется однозначное число.
Разберемся на примере, где человек родился 01.01.1991. Нужно добавить 1+1+1+9+9+1=22. Затем снова суммируем: 2+2=4 – это и есть финансовый код.
Настоящими магнитами для богатства считаются такие цифры:
- 8 – перевернутый знак бесконечности, который символизирует богатство, процветание и благосостояние;
- 6 – символ увеличения прибыли и финансовой стабильности;
- 3 – финансовый успех во всех делах.
Нейтральные цифры также притягивают богатство, но при определенных условиях:
- 4 – не предвещает огромные прибыли, однако гарантирует финансовую стабильность;
- 5 – цифра риска, можно получить как огромные прибыли, так и значительные убытки.