10 серпня, 18:00
Цифри, які притягують гроші: ці символи приносять багатство
Основні тези
- Нумерологія розподіляє цифри на грошові, нейтральні та негрошові.
- Цифри 8, 6, і 3 вважаються магнітами для багатства.
Нумерологія ділить цифри на грошові, нейтральні та негрошові. Якщо правильно використовувати ці символи, можна привернути у своє життя багатство.
Які цифри притягують гроші?
Щоб зрозуміти яка цифра приносить найбільше грошей, потрібно визначити свій фінансовий код, пише 24 Канал.
Як визначити свій фінансовий код:
- щоб визначити фінансовий код, потрібно додати всі цифри дати народження;
- додавати потрібно до тих пір, поки не залишиться однозначне число.
Розберемося на прикладі, де людина народилась 01.01.1991. Маємо додати 1+1+1+9+9+1=22. Потім знову сумуємо: 2+2=4 – це і є фінансовий код.
Справжніми магнітами для багатства вважаються такі цифри:
- 8 – перевернутий знак нескінченності, який символізує багатство, процвітання та добробут;
- 6 – символ збільшення прибутку та фінансової стабільності;
- 3 – фінансовий успіх у всіх справах.
Нейтральні цифри також притягують багатство, але за певних умов:
- 4 – не віщує величезні прибути, проте гарантує фінансову стабільність;
- 5 – цифра ризику, можна отримати як величезні прибутки, так і значні збитки.