Нумерологія ділить цифри на грошові, нейтральні та негрошові. Якщо правильно використовувати ці символи, можна привернути у своє життя багатство.

Які цифри притягують гроші?

Щоб зрозуміти яка цифра приносить найбільше грошей, потрібно визначити свій фінансовий код, пише 24 Канал.

Читайте також Три області, де зосереджено найбільше нафти в Україні

Як визначити свій фінансовий код:

щоб визначити фінансовий код, потрібно додати всі цифри дати народження;

додавати потрібно до тих пір, поки не залишиться однозначне число.

Розберемося на прикладі, де людина народилась 01.01.1991. Маємо додати 1+1+1+9+9+1=22. Потім знову сумуємо: 2+2=4 – це і є фінансовий код.

Справжніми магнітами для багатства вважаються такі цифри:

8 – перевернутий знак нескінченності, який символізує багатство, процвітання та добробут;

6 – символ збільшення прибутку та фінансової стабільності;

3 – фінансовий успіх у всіх справах.

Нейтральні цифри також притягують багатство, але за певних умов: