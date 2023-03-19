Финансовые центры способствуют развитию торговли и общему росту. Бизнесы и инвесторы всегда обращают внимание на такие города, поскольку это один из вариантов получения доступа к капиталу.

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Сан-Франциско

Первую пятерку открывает Сан-Франциско, расположенное вблизи всемирно известной Кремниевой долины, где функционируют штаб-квартиры главных технологических гигантов.

Статус Сан-Франциско, как финансового центра, способствовало развитию Кремниевой долины, предоставляя инвестиции, банковские услуги и многое другое. В то же время это способствовало усилению позиций города на финансовой карте мира. Всего в рейтинг попали только 2 американских города.

Гонконг

Этот город на сегодняшний день является одним из самых интернациональных городов в Китае, поскольку он ранее был частью Великобритании в прошлом веке. В современном Гонконге работают многие иностранные учреждения из сектора финансов. Кроме того, в Гонконге функционирует одна из самых больших фондовых бирж мира по совокупной рыночной капитализации зарегистрированных компаний.

Сингапур

Несмотря на то, что Сингапур – город-государство, его экономика занимает достаточно сильные позиции в мире. В Сингапуре также работает множество транснациональных компаний. По сути, это их штаб-квартиры в Юго-Восточной Азии.

Лондон

На сегодняшний день Лондон – это второй по величине финансовый центр мира. Ежедневный валютный обмен в городе оценивают в 3,8 триллиона долларов в ежедневном валютном обмене. Этот показатель больше, чем Нью-Йорк, Сингапур и Гонконг вместе взятые.

Именно Лондон выбирают многочисленные банки, страховые и финтех компании. Кроме того, в этом городе работает много инвестиционных менеджеров, управляющих крупными капиталами.

Нью-Йорк

Лидером рейтинга стал один из самых известных городов США. Нью-Йорк – это дом для Уолл-Стрит, а также для 45 компаний из списка Fortune 500. В городе также работают две лучшие фондовые биржи мира с точки зрения совокупной рыночной капитализации компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.