Фінансові центри сприяють розвитку торгівлі та загальному росту. Бізнеси та інвестори завжди звертають увагу такі міста, оскільки це один із варіантів отримання доступу до капіталу.

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Сан-Франциско

Першу п'ятірку відкриває Сан-Франциско, яке розташоване поблизу всесвітньо відомої Кремнієвої долини, де функціонують штаб-квартири головних технологічних гігантів.

Статус Сан-Франциско, як фінансового центру сприяло розвитку Кремнієвої долини, надаючи інвестиції, банківські послуги та багато іншого. Водночас це сприяло посиленню позицій міста на фінансовій карті світу.Загалом до рейтингу потрапило лише 2 американських міста.

Гонконг

Це місто на сьогодні є одним із найбільш інтернаціональних міст у Китаї, оскільки воно раніше було частиною Великої Британії у минулому столітті. У сучасному Гонконзі працює багато іноземних установ із сектора фінансів. Крім того, у Гонконзі функціонує одна з найбільших фондових бірж світу за сукупною ринковою капіталізацією зареєстрованих компаній.

Сінгапур

Попри те, що Сінгапур – це місто-держава, його економіка займає досить сильні позиції у світі. У Сінгапурі також працює багато транснаціональних компаній. По суті це їхні штаб-квартири у Південно-Східній Азії.

Лондон

На сьогодні Лондон – це другий за величиною фінансовий центр світу. Щоденний валютний обмін у місті оцінюють у 3,8 трильйона доларів щоденного валютного обміну. Цей показник є більшим, ніж Нью-Йорк, Сінгапур і Гонконг разом узяті.

Саме Лондон обирають численні банки, страхові та фінтех компаній. Крім того, у цьому місті працює багато інвестиційних менеджерів, які управляють великими капіталами.

Нью-Йорк

Лідером рейтингу стало одне із найвідоміших міст США. Нью-Йорк – це дім для Волл-стріт, а також для 45 компаній зі списку Fortune 500. У місті також працюють дві найкращі фондові біржі світу з точки зору сукупної ринкової капіталізації компаній, зареєстрованих на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ.