15 августа 2022 года Италия передала Украине 200 миллионов евро в рамках льготного кредита Больше об условиях кредита – читайте больше.
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Украина получила льготный кредит от Италии
По условиям договора Украина получит деньги по нулевой процентной ставке. Срок – 15 лет. Однако здесь также учитывают 7,5 лет для льготного периода для отсрочки погашение кредита
Деньги планируют использовать для заработной платы педагогов из учебных заведений общего среднего образования. Договор о получении кредита был подписан от имени Италии и Украины главами соответствующих ведомств еще 5 августа.
Помощь от Канады
Еще один пакет финансовой помощи Украина получила от Канады. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмигаль. твиттер и назвал это "очередным шагом солидарности" со стороны Канады.
Речь идет о 450 миллионов канадских долларов. Эти средства будут направлены на приобретение газа в рамках отопительного сезона. Глава Кабмина поблагодарил лидера Канады Джастина Трюдо, его заместителя Христи Фриланд и всех канадцев за непрерывную помощь и поддержку в борьбе Украины за демократию и свободу.
В Международном валютном фонде также прокомментировали этот шаг. Там заявили, что деньги перевели через Административный счет МВФ. Этот транш поможет удовлетворить платежный баланс и бюджетные. потребности. Предыдущая помощь Канады составила 1 миллиард канадских долларов.
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