15 августа 2022 года Италия передала Украине 200 миллионов евро в рамках льготного кредита Больше об условиях кредита – читайте больше.

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Украина получила льготный кредит от Италии

По условиям договора Украина получит деньги по нулевой процентной ставке. Срок 15 лет. Однако здесь также учитывают 7,5 лет для льготного периода для отсрочки погашение кредита

Деньги планируют использовать для заработной платы педагогов из учебных заведений общего среднего образования. Договор о получении кредита был подписан от имени Италии и Украины главами соответствующих ведомств еще 5 августа.

Помощь от Канады

Еще один пакет финансовой помощи Украина получила от Канады. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмигаль. твиттер и назвал это "очередным шагом солидарности" со стороны Канады.

Речь идет о 450 миллионов канадских долларов. Эти средства будут направлены на приобретение газа в рамках отопительного сезона. Глава Кабмина поблагодарил лидера Канады Джастина Трюдо, его заместителя Христи Фриланд и всех канадцев за непрерывную помощь и поддержку в борьбе Украины за демократию и свободу.

В Международном валютном фонде также прокомментировали этот шаг. Там заявили, что деньги перевели через Административный счет МВФ. Этот транш поможет удовлетворить платежный баланс и бюджетные. потребности. Предыдущая помощь Канады составила 1 миллиард канадских долларов.

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