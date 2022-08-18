15 серпня 2022 року Італія передала Україні 200 мільйонів євро у рамках пільгового кредиту. Більше про умови кредиту – читайте більше.

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Україна отримала пільговий кредит від Італії

За умовами договору, Україна отримає гроші за нульовою процентною ставкою. Термін – 15 років. Проте тут також враховують 7,5 років для пільгового періоду для відтермінування погашення кредиту.

Цікаво! У Monobank заявили про підняття міжбанківського тарифу відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в банкоматах в Україні. Ця умова почне діяти з 1 вересня 2022 року.

Гроші планують використати для заробітної платні педагогів із навчальних закладів із загальної середньої освіти. Договір щодо отримання кредиту підписали від імені Італії та України главами відповідних відомств ще 5 серпня.

Допомога від Канади

Ще один пакет фінансової допомоги Україна отримала від Канади. Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль у твітер. Він назвав це "черговим кроком солідарності" зі сторони Канади.

Йдеться про 450 мільйонів канадських доларів. Ці кошти спрямують на придбання газу у рамках опалювального сезону. Глава Кабміну подякував лідеру Канади Джастіну Трюдо, його заступниці Христі Фріланд та всім канадцям за безперервну допомогу та підтримку у боротьбі України за демократію та свободу.

У Міжнародному валютному фонді також прокоментували цей крок. Там заявили, що гроші переказали через Адміністративний рахунок МВФ. Цей транш допоможе задовольнити платіжний баланс та бюджетні потреби. Попередня допомага Канади склала 1 мільярд канадських доларів.

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