Россия развернула скрытое финансирование войны в Украине через госбанки

Россия все больше полагается на скрытую эмиссию денег, чтобы финансировать войну против Украины. Упустив возможность привлекать достаточно средств на рынке, правительство организовало схему, по которой государственные банки скупают облигации федерального займа, а необходимую для этого ликвидность обеспечивает центробанк.

Как Кремль закрывает бюджетную дыру

Формально речь идет об обычном размещении государственного долга, однако фактически этот механизм позволяет создавать новые деньги. Подробности рассказали в Службе внешней разведки Украины 28 июля.

Минфин страны-агрессорки выпускает долговые бумаги, госбанки их покупают, а регулятор поддерживает дополнительными ресурсами. Впрочем, такая модель финансирования войны имеет серьезные побочные последствия:

зависимость экономики от печати рублей;

а также рост инфляционных рисков.

По состоянию на 1 июля российские финучреждения держали гособлигации на 248,1 миллиарда долларов, то есть ориентировочно 9% активов всего банковского сектора. Однако минфин зарегистрировал еще два выпуска ОФЗ-флоатеров: на 6,4 миллиарда долларов (погашение в 2037 году) и 12,8 миллиарда долларов (в 2042 году).

Причиной называют стремительный рост дефицита бюджета. За первое полугодие 2026 года он достиг почти 77 миллиардов долларов, прежде всего из-за рекордных военных расходов. В то же время дополнительные затраты на финансирование армии могут превысить запланированный уровень еще на 51,3 – 64,1 миллиарда долларов, часть которых Кремль рассчитывает покрыть как раз за счет новых заимствований.

Переход к принудительному привлечению ресурсов госбанков не решает проблему дефицита, а лишь скрывает ее. Фактически Кремль все больше финансирует войну за счет эмиссионного ресурса, а не рыночных денег,

– подытожили в СЗРУ.

Напомним, Россия также начала активно распродавать золото из своих резервов. Только за первое полугодие 2026 года центробанк сократил запас драгоценного металла на 43,5 тонны – рекордными темпами минимум за последнюю четверть века. Вырученные средства (а это около 5,6 миллиарда долларов) якобы направили на покрытие бюджетного дефицита и финансирование военных расходов.