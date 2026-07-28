Как Кремль закрывает бюджетную дыру

Формально речь идет об обычном размещении государственного долга, однако фактически этот механизм позволяет создавать новые деньги. Подробности рассказали в Службе внешней разведки Украины 28 июля.

Минфин страны-агрессорки выпускает долговые бумаги, госбанки их покупают, а регулятор поддерживает дополнительными ресурсами. Впрочем, такая модель финансирования войны имеет серьезные побочные последствия:

зависимость экономики от печати рублей;

а также рост инфляционных рисков.

По состоянию на 1 июля российские финучреждения держали гособлигации на 248,1 миллиарда долларов, то есть ориентировочно 9% активов всего банковского сектора. Однако минфин зарегистрировал еще два выпуска ОФЗ-флоатеров: на 6,4 миллиарда долларов (погашение в 2037 году) и 12,8 миллиарда долларов (в 2042 году).

Причиной называют стремительный рост дефицита бюджета. За первое полугодие 2026 года он достиг почти 77 миллиардов долларов, прежде всего из-за рекордных военных расходов. В то же время дополнительные затраты на финансирование армии могут превысить запланированный уровень еще на 51,3 – 64,1 миллиарда долларов, часть которых Кремль рассчитывает покрыть как раз за счет новых заимствований.

Переход к принудительному привлечению ресурсов госбанков не решает проблему дефицита, а лишь скрывает ее. Фактически Кремль все больше финансирует войну за счет эмиссионного ресурса, а не рыночных денег,

– подытожили в СЗРУ.

Напомним, Россия также начала активно распродавать золото из своих резервов. Только за первое полугодие 2026 года центробанк сократил запас драгоценного металла на 43,5 тонны – рекордными темпами минимум за последнюю четверть века. Вырученные средства (а это около 5,6 миллиарда долларов) якобы направили на покрытие бюджетного дефицита и финансирование военных расходов.