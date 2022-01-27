Феномен крипторынка: создатель Dogecoin раскрыл мотивы создания монеты

Dogecoin – это одна из самых популярных криптовалют в мире, хотя и была создана как шутка. Создатель этой монеты Билли Маркус поделился своим мнением по поводу популярности Dogecoin.

По словам Маркуса, другие монеты-мемы создают только для получения финансовой выгоды. Однако случай с Dogecoin совсем другой.

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Почему был создан Dogecoin

Билли Маркус подчеркнул, что Dogecoin был создан "ради глупости и сатиры" и у них не было никаких планов, связанных с цифровой монетой. Он добавил, что по иронии судьбы Dogecoin стал популярен. На момент создания этого материала стоимость криптовалюты колеблется на уровне 0,142124 доллара, ее рыночная капитализация составляет 18,90 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk.

Кроме того, Маркус добавил, что он и Джексон Палмер, другой создатель криптовалюты-шутки, ничего не заработали. Он рассказал, что Dogecoin не имеет централизованного налогового или маркетингового бюджета как большинство токенов.

Автор Dogecoin рассказал о мотивах создания монеты / Фото Getty Images

Ранее бизнесмен рассказывал, что он продал все цифровые монеты Dogecoin еще в 2015 году почти по дешевке. Маркус заявил, что покинул проект, поскольку сообщество начало сильно меняться и отходить от того, что было комфортно для него, пишет Insider.

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долларов. Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки прогнозирует, что стоимость биткоина потенциально может упасть до 20 тысяч долларов за монету.