По словам Маркуса, другие монеты-мемы создают только для получения финансовой выгоды. Однако случай с Dogecoin совсем другой.

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Почему был создан Dogecoin

Билли Маркус подчеркнул, что Dogecoin был создан "ради глупости и сатиры" и у них не было никаких планов, связанных с цифровой монетой. Он добавил, что по иронии судьбы Dogecoin стал популярен. На момент создания этого материала стоимость криптовалюты колеблется на уровне 0,142124 доллара , ее рыночная капитализация составляет 18,90 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk.

Кроме того, Маркус добавил, что он и Джексон Палмер, другой создатель криптовалюты-шутки, ничего не заработали. Он рассказал, что Dogecoin не имеет централизованного налогового или маркетингового бюджета как большинство токенов.

Автор Dogecoin рассказал о мотивах создания монеты / Фото Getty Images

Ранее бизнесмен рассказывал, что он продал все цифровые монеты Dogecoin еще в 2015 году почти по дешевке. Маркус заявил, что покинул проект, поскольку сообщество начало сильно меняться и отходить от того, что было комфортно для него, пишет Insider .

Интересно! Недавно снова Dogecoin попал в центр внимания. Дело в том, что Илон Маск, являющийся давним поклонником этой цифровой монеты, призвал McDonald`s добавить токен к вариантам оплаты в своих заведениях . В ответ компания McDonald`s заявила, что сделает это, когда производитель электрокаров Tesla начнет принимать платежи в "grimacecoin".

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