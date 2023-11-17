С фейковыми лицензиями

Следствие установило, что обменники работали, используя лицензии других субъектов ведения хозяйства. К стражам порядка обратился один из пострадавших, которому продали фальшивые купюры.

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Правоохранители открыли уголовное производство и зафиксировали факт продажи 1,5 тысячи фальшивых американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом в 100 долларов США каждая.

Важно! В ходе обысков обнаружили еще один обменник, где злоумышленники также продавали поддельные деньги.

Там изъяли наличные деньги в иностранной и отечественной валюте и технику на общую сумму более 2 миллионов гривен.

В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливаются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

