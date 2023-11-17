З фейковими ліцензіями

Слідство встановило, що обмінники працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання. До правоохоронців звернувся один із потерпілих, якому продали фальшиві купюри.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та зафіксували факт продажу 1,5 тисячі фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна.

Важливо! Під час обшуків виявили ще один обмінник, де зловмисники також продавали підроблені гроші.

Там вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Нині триває досудове розслідування і встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочину.

