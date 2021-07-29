Facebook продемонстрировал лучший рост за 5 лет: секрет успеха компании Цукерберга

Компания Facebook, учредителем которой является миллиардер Марк Цукерберг, сообщила о своих финансовых успехах за второй квартал 2021 года. Чего социальная сеть ждет в следующие шесть месяцев – читайте дальше.

Доход Facebook с апреля по июнь превысил все ожидания экспертов.

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Facebook обнародовал отчет за второй квартал 2021 года

По данным компании, во время второго квартала стоимость ее акций колебалась на уровне 3,61 доллара за каждую против прогнозируемых 3,03 доллара. Общий доход составил 29,08 миллиарда долларов, тогда как аналитики говорили, что компания заработает 27,89 миллиарда долларов за этот период. Активными пользователями социальной сети были 1,91 миллиарда людей. Зато количество аккаунтов, которые были активными в течение месяца составляет 2,9 миллиарда. Это на 100 миллионов меньше, чем ожидали. Однако, средний доход на каждого пользователя Facebook равен 10,12 доллара, аналитики прогнозировали 9,66 доллара.

Facebook обнародовал отчет за второй квартал 2021 года / Инфографика CNBC

Во втором квартале 2021 года компания Цукерберга показала лучший рост с 2016 года. Доход социальной сети за три месяца взлетел на 56% в годовом исчислении. В отчете Facebook говорится, что средний ценник на рекламу вырос на 47%, тогда как доход от сектора потребительского оборудования, например VR-гарнитуры Oculus, составляет 497 миллионов долларов.

Чего Facebook ожидает в следующие 6 месяцев

Интересно, что после публикации отчета акции компании упали в цене на 5%. Главная причина – снижение темпов роста во второй половине текущего года, согласно прогнозу Facebook. По данным Yahoo! Finance, сейчас акции торгуются на бирже по цене 373,28 доллара за актив.

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Актуальная стоимость акций Facebook на бирже / Инфографика Yahoo! Finance

С января ценные бумаги Facebook выросли в цене на 37%. С учетом всех платформ, принадлежащих компании, количество пользователей в месяц во время второго квартала колеблется на уровне 3,5 миллиарда. Эта цифра выросла на 60 миллионов человек по сравнению с прошлым кварталом. Еще один фактор, который влияет на работу соцсети – это пристальное внимание американских властей. Facebook попал в поле зрения регуляторов из-за подозрений в монополии на рынке и недостаточных мер по борьбе с дезинформацией.