Facebook продемонстрував найкращий ріст за 5 років: секрет успіху компанії Цукерберга

Компанія Facebook, засновником якої є мільярдер Марк Цукерберг, повідомила про свої фінансові успіхи за другий квартал 2021 року. Чого соціальна мережа чекає у наступні шість місяців – читайте далі.

Дохід Facebook з квітня по червень перевищив усі очікування експертів.

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Facebook оприлюднив звіт за другий квартал 2021 року

За даними компанії, під час другого кварталу вартість її акцій коливалася на рівні 3,61 долара за кожну проти прогнозованих 3,03 долара. Загальний прибуток склав 29,08 мільярда доларів, тоді як аналітики говорили, що компанія заробить 27,89 мільярда доларів за цей період. Активними користувачами соціальної мережі були 1,91 мільярда людей. Натомість кількість акаунтів, які були активними протягом місяця становить 2,9 мільярда. Це на 100 мільйонів менше, ніж очікували. Проте, середній дохід на кожного користувача Facebook дорівнює 10,12 долара, аналітики прогнозували 9,66 долара.

Facebook оприлюднив звіт за другий квартал 2021 року / Інфографіка CNBC

У другому кварталі 2021 року компанія Цукерберга продемонструвала найкращий ріст з 2016 року. Дохід соціальної мережі за три місяці злетів на 56% в річному численні. У звіті Facebook йдеться про те, що середній цінник на рекламу виріс на 47%, тоді як дохід від сектору споживчого обладнання, наприклад VR-гарнітури Oculus, становить 497 мільйонів доларів.

Чого Facebook очікує у наступні 6 місяців

Цікаво, що після публікації звіту акції компанії впали в ціні на 5%. Головна причина – зниження темпів зростання у другій половині поточного року, згідно з прогнозом Facebook. За даними Yahoo!Finance, зараз акції торгуються на біржі за ціною 373,28 долара за актив.

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Актуальна вартість акцій Facebook на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

З січня цінні папери Facebook виросли в ціні на 37%. З врахуванням усіх платформ, які належать компанії, кількість користувачів в місяць під час другого кварталу коливається на рівні 3,5 мільярда. Ця цифра виросла на 60 мільйонів осіб у порівнянні з минулим кварталом. Ще один фактор, який впливає на роботу соцмережі, – це пильна увага американської влади. Facebook потрапив до поля зору регуляторів через підозри щодо монополії на ринку та недостатні заходи з боротьби з дезінформацією.