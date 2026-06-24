Переход на евро затягивается: какие страны ЕС до сих пор не выполнили условия

Евро уже используется в 21 из 27 стран Евросоюза. Однако путь к введению единой валюты для остальных государств по-прежнему остается непростым, ведь для перехода необходимо выполнить ряд экономических критериев.

Кто следующим перейдет на евро

Раз в два года Еврокомиссия оценивает их готовность к вступлению в еврозону. О несколько неутешительных выводах последнего отчета, а именно о несоответствии требованиям, в среду, 24 июня, сообщает Reuters.

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Прежде всего стоит отметить, что речь идет о Швеции, Польше, Венгрии, Румынии и Чехии, которые до сих пор используют национальные валюты: кроны, злотый, форинт и лей. В то же время случай Дании уникален – она также не является членом еврозоны, однако имеет официально закрепленное право не переходить на единую валюту.

Интересно, что несоответствие критериям является скорее удобным оправданием для некоторых правительств. Поскольку введение евро остается чувствительным вопросом внутренней политики, некоторые страны не спешат выполнять условия, в частности касающиеся:

низких уровней инфляции и процентных ставок;

стабильности национальной валюты;

госдолга ниже 60% ВВП (или с тенденцией к снижению);

дефицита бюджета в установленных ЕС пределах и т. д.

Например, Швеция и Чехия фактически находятся в одном шаге от общей цели, однако их власти затягивают запуск последнего этапа подготовки, а именно участия в двухлетнем механизме проверки стабильности валюты (ERM II). Кроме того, без изменений в соответствии со стандартами ЕЦБ остаются отдельные нормы законодательства о центробанках.

В то же время Румыния, которая якобы и желает перейти на евро, пока не испытывает проблем только с уровнем госдолга. Похожая ситуация в Польше, однако присоединение к еврозоне не входит в приоритеты Варшавы. К слову, по данным последних опросов Eurobarometer, изменения поддерживают лишь 43% поляков.

А вот венгры демонстрируют наибольший энтузиазм (реформу одобряют целых 80% граждан), поэтому новоизбранное правительство заявило о намерении справиться с этим к 2030 году. Впрочем, экономисты считают такой срок довольно амбициозным, учитывая текущее состояние экономики.

Напомним, что в этом году официально 21-й участницей еврозоны наконец-то стала Болгария. Чтобы отказаться от левов, государству понадобилось почти два десятилетия после вступления в ЕС в 2007 году.