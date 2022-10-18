Дальше – больше: Шмыгаль рассказал о новом транше от ЕС на миллиарды евро

Украина получила еще один транш от Евросоюза по поддержанию экономической стабильности страны. Больше об этом сообщил действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина заявил, что речь идет о сумме в размере 2 миллиардов евро. По словам Шмыгаля, этот транш является частью более масштабной программы помощи для Украины.

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Новая финансовая помощь от ЕС

Шмыгаль уточнил, что дополнительный финансовый ресурс поможет возместить актуальные расходы из государственного бюджета. Например, в этот перечень входят следующие сферы:

Гуманитарно;

Социально.

В НБУ приняли решение об изъятии банкнот номиналами в 5, 10, 20 и 100 гривен старого поколения. Вместо банкнот образцов 2003-2007 годов в обращение поступят новые монеты и банкноты.

Согласно данным от главы Кабмина, транш в 2 миллиарда евро – это часть пакета финансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. В то время как общая сумма, которую получила Украина от Европейского Союза в 2022 году, составляет 4,2 миллиарда евро в виде макро финансовой помощи.

Шмыгаль добавил, что эти средства значительно помогли как укрепить украинский экономику, так и выстоять в масштабном противостоянии с государством-агрессором. Глава правительства также выразил благодарность партнерам из Европы и подметил, что они продолжают работать над новыми финансовыми программами на 2023 год.