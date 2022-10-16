Изымание из обращения бумажных банкнот старого образца

С 1 января 2023 года НБУ будет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старого поколения. Вместо банкнот образцов 2003 – 2007 годов в обращение поступят:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;

банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

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НБУ будет изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20, 100 гривен и заменит их новыми банкнотами и монетами / Инфографика НБУ

Как будет происходить замена банкнот

С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Из банков банкноты предыдущего поколения больше не будут возвращаться в обращение. Их будут передавать в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

В то же время, постепенно в обращении будут появляться "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 гривен – с современным дизайном и усиленной системой защиты.

– говорится в сообщении НБУ.