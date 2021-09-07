Европу ждет затруднительна зима, – эксперты о рекордных ценах на газ

Стоимость газа и электроэнергии в Европе достигает рекордных показателей. Эксперты в сфере энергетики убеждены, что и это не предел.

Цены растут

Подорожание газа влечет за собой рост цен на электроэнергию. В дополнение растет спрос, ведь все больше компаний возвращаются к полноценной работе, а работники – в офисы.

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Рост цен подпитывает инфляцию – в Германии она уже достигла наибольшего уровня с 2008 года. В августе она составила 3,4%. В целом в Еврозоне показатель достиг 3%.

Зимой будет хуже

Отметим, что в августе в Европе впервые в истории цена на газ превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубических метров.

Цены растут, несмотря на то, что все еще лето, когда спрос обычно низкий, обращает внимание Жульен Хоарау, руководитель EnergyScan. Это вызывает беспокойство, поскольку:

запасы газа в Европе на крайне низком уровне;

сокращается производство возобновляемых источников энергии из-за погодных условий;

Европа сталкивается с перебоями в добыче собственных ресурсов.

Проблемы еще даже не начались. Европу ждет очень жесткая зима,

– предупреждает Хоарау.

Как вырастут цены

По данным Citigroup Inc., цены на газ и электроэнергию в Европе могут увеличить счет европейцев за коммунальные услуги на 20% этой зимой.

Перспектива энергетической бедности может быстро заполнить всю Европу этой зимой,

– отметил аналитик Citi Аластер Сайм.

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