Может уйти досрочно: что известно об отставке главы ЕЦБ

Появилась информация, что глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может досрочно уйти в отставку. Она должна была находиться на этой должности в течение 8 лет.

Что известно об отставке Кристин Лагард?

Лагард стала главой ЕЦБ еще в ноябре 2019 года, сообщает Financial Time.

Читайте также Польша хочет купить долю в одном из государственных банков Украины: какие последствия

Соответственно, срок ее полномочий должен был бы закончиться в октябре 2027 года. В то же время, как сообщил информированный источник, Лагард может уйти в отставку досрочно – до выборов во Франции. Заметим, что они запланированы на апрель 2027 года.

Для чего Лагард досрочный выход с должности:

если она это сделает, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц смогут знать нового руководителя ЕЦБ;

то есть, одна из важнейших институций ЕС будет находиться в большей безопасности от ультраправого влияния.

Важно! Несмотря на то, что решение о новом главе ЕЦБ принимает 21 член еврозоны, опыт прошлых лет показывает иное. Чтобы кандидат был принят, его должны поддержать именно Франция и Германия.

Дело в том, что президент Франции Эмманюэль Макрон больше не сможет баллотироваться на новый срок. Соответственно, возникает вопрос, кто станет следующим французским лидером. Сейчас существует значительный риск, что после выборов, на ЕЦБ будет осуществлять значительное давление новое ультраправое руководство Франции.

К тому же, неделю назад стало известно о решении главы французского Центробанка Франсуа Виллеруа де Гальо. Он, вероятно, уйдет в отставку в июне 2026 года. Это почти на год раньше чем официальное окончание его срока, сообщил французский регулятор. Именно это позволит Макрону назначить преемника главы Центробанка Франции до президентских выборов.

Что важно знать о назначении председателя ЕЦБ?