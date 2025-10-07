Какие евро могут не принять обменники?

Украинские финучреждения должны принимать всю валюту, которая находится в обращении и проверена с помощью специальных аппаратов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! Еще в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенные" банкноты.

В то же время для определенной валюты есть исключения из правил:

значительно изношенные или поврежденные банкноты могут быть переданы на инкассо по тарифам финучреждения;

те купюры, которые определены как фальшивые, должны быть переданы в НБУ для дополнительной проверки (если банкнота действительно фальшивая, ее отдают в правоохранительные органы для расследования).

Какие банкноты сейчас в обращении? Первая серия евро была выпущена в 2002 году. Туда входили номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. А уже во второй серии (2013 год) представлены купюры: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Что важно знать о европейской валюте сейчас?

Европейский центральный банк принял решение вывести банкноту 500 евро из обращения. При этом, она остается действующим платежным средством. 500 евро решили убрать из-за того, что ее часто подделывали и использовали в мошеннических целях.

Евро подешевел относительно доллара и фунта. Такое снижение произошло из-за отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Этот чиновник пробыл в должности менее месяца.

В течение октября курс евро будет оставаться стабильным. В то же время колебания могут быть ощутимыми. Вероятно, евро будет находиться в пределах от 47,50 до 49,50 гривны.

Важно! Как сообщает НБУ, официальный курс евро по состоянию на 6 октября – 48,38 гривны.