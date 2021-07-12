Сегодня в европейских покупателей есть немало способов заплатить за выбранные услуги или товары. Почти все заведения принимают карточки Visa и Mastercard . Кроме того, существуют и национальные платежные системы. Например, Giro в Германии или Carte Bancaire во Франции. В сети покупатель имеет возможность использовать для своих целей PayPal или Alipay .

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Почему Европа хочет создать новую платежную систему

Предыдущие попытки реализовать эту идею не оправдались. Последний проект развалился, даже не дожив до запуска, еще в 2011 году. Новому стартапу прогнозируют "долгую жизнь". Все потому, что European Payments Initiative (EPI) имеет отношение не только к бизнесу, но и к политике. Европейская комиссия и Европейский центральный банк начали давить на банки в 2018 году. Именно тогда администрация Дональда Трампа сообщила о выходе из С овместного всеобъемлющего плана действий в отношении Ирана.

Совместный комплексный план действий Это ядерное соглашение, подписанное в Вене 14 июля 2015 года между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией. Подпись под документом также поставила Германия. Кроме того, ЕС присоединился по ядерной программе Ирана.

Зато Европейский Союз продолжал выполнять условия соглашения. Кроме того, блок не хотел, чтобы его политика в отношении Ирана диктовалась США и Трампом. Сейчас угроза для ЕС стала еще более реальной, поскольку Вашингтон может ввести против Тегерана так называемые "вторичные санкции". Это означает, что Mastercard и Visa, которые родом из США, будут вынуждены прекратить сотрудничество со всеми финансовыми учреждениями Европы или компаниями, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном. Подавляющее большинство трансграничных транзакций по картам в Европе проходит через Mastercard или Visa.

Однако, отмечают, что эти опасения несколько преувеличены. Штаты никогда не пытались перекрыть доступ европейцев к Mastercard и Visa.

Вполне возможно, что действия Европы были продиктованы не столько правительством США, сколько возможностями мощных технологических компаний США и Китая. ЕЦБ был обеспокоен тем, что проект Facebook Libra и китайские платежные системы Alipay и WeChat Pay , оставят Европу позади. Все потому, что ЕЦБ потеряет возможности регулировать платежные сети, а европейские банки в значительной степени отключены от потребительских платежей.

С европейской точки зрения важно создать собственную платежную систему, чтобы оставаться независимой,

– сказал представитель Deutsche Bank, объясняя, почему крупнейший банк Германии, решил присоединиться к EPI. Были и другие причины, почему ЕЦБ стремился создать европейскую платежную систему. Речь идет о том, что европейские банки, которые и так не были лидерами в инновациях, отставали на весь технологический цикл. Для трансграничных межбанковских переводов в Европе можно использовать так называемый протокол единой зоны платежей в евро (SEPA). Проблема в том, что некоторые банки обрабатывают эти транзакции один раз в день, поэтому скорость переводов оставляет желать лучшего. Как работают платежные системы: смотреть видео Создание ЕРІ помогло бы перевести европейские банки на систему переводов и догнать конкурентов из США и Китая. Однако многие банки не могут похвастаться наличием необходимой инфраструктуры, поэтому внедрение нового метода мгновенных платежей занимает больше времени. Из-за стремления удовлетворить требования европейского центробанка 31 банк из семи стран вошел в группу EPI. В частности, к проекту присоединились крупнейшие банки Германии и Франции. Преимущества и конкуренты Новую платежную сеть с протоколом мгновенного SEPA планируют запустить где-то в 2022 году , тогда как полный набор функций станет доступным ближе к 2025 году . Ориентировочно, проект оценивается в 6 миллиардов евро ( 7,1 миллиарда долларов). Мы думаем, что это прекрасная возможность создать новый платежный бренд, созданный для эпохи цифровых технологий,

– заявил глава крупнейшего в Европе платежного процессора Worldline Жиль Грапине. Он добавил, что EPI изначально можно будет беспрепятственно использовать для самых разнообразных платежей: покупок оффлайн и онлайн,

дебетовых и кредитных платежей,

мгновенных денежных переводов. Интересно Время возможностей: основатель криптогиганта в Индии рассказал о новом тренде Пока ни одна из платежных систем в Европе не может обеспечить такой набор функций. Именно поэтому к проекту присоединилась платежная система Nets, которая имеет амбиции работать во всей Европе. Особенно после приобретения итальянской Nexi Group. Торстен Хаген Йоргенсен с Nets считает, что проект имеет хороший потенциал пользы, поскольку европейские потребители все чаще требуют единого варианта цифровых платежей, который они могли бы использовать как в Интернете, так и оффлайн. Представитель Worldline заметил, что сотрудничество с EPI будет выгодным и для коммерсантов , ведь сейчас они вынуждены подключаться ко многим местным платежным сетям, каждая из которых имеет свои собственные комиссии, сборы и терминалы. По сути – это дополнительные расходы, поэтому унифицированный платежный ландшафт в интересах продавцов. Несмотря на то, что EPI – это потенциальный соперник Mastercard и Visa, исполнительный вице-президент Mastercard, отвечающий за развитие европейского рынка, Джейсон Лейн, заявил, что не воспринимает новую платежную систему в таком контексте. По его словам, EPI, скорее всего, придется сотрудничать с Mastercard и Visa для обработки трансграничных платежей за пределами Европы. Более того, Mastercard претендует на то, чтобы стать поставщиком технологий для новой платежной системы, помогая ей в таких вещах, как меры по борьбе с мошенничеством и бесконтактные платежи. То есть Mastercard делает ставку на сотрудничество с EPI.