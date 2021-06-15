Европа переходит на уголь из-за катастрофической нехватки газа: почему так произошло

Европа переживает масштабный дефицит природного газа. Ситуация настолько сложная, что континент, который называют образцом глобальной борьбы с выбросами, переходит на уголь.

Европа пошла на такой шаг для того, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию, который вернулся к допандемическому уровню.

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Европа переживает дефицит газа

Глава группы фундаментального анализа и моделирования швейцарского трейдера Axpo Solutions AG Энди Соммер сообщил, что потребление угля на континенте в 2021 году выросло с 10% до 15%. Холодная и продолжительная зима привела к истощению газохранилищ, поскольку спрос на газ стремительно вырос. В то же время Азия получала грузы сжиженного природного газа. Кроме того, Россия отправила меньше газа на континент через Украину. РФ пошла по этому пути через вероятный запуск газопровода "Северный поток - 2" в Германию, который запланирован на последний квартал этого года.

Сейчас объем газа в европейских хранилищах опустился ниже среднего уровня на. Это произошло впервые за пять лет. На фоне этого стоимость нидерландского газа выросла более чем нас начала 2021 года. Фьючерсы на газ из Нидерландов торгуются почти на самом высоком уровне с 2008 года.

Страны приняли такое решение в фоне открытия экономики и возвращение к привычной профессиональной деятельности. Их цель – удовлетворить спрос на электроэнергию. Первыми на уголь перешли:

Польша,

Нидерланды,

Германия.

Объем газа в европейском хранилище GIE / Инфографика Bloomberg

Фактор борьбы за сохранение окружающей среды

Европа уже давно стала флагманом борьбы с глобальным потеплением. Регион может похвастаться крупнейшим в мире рынком углерода. Коммунальные предприятия, производители стали и цемента платят специальный налог за загрязнение окружающей среды. Однако, дефицит газа способствует более распространенном использованию угля даже при рекордных ценах на сырье.

Возвращение угля – это мощный удар для Европы накануне переговоров по климату в Глазго. Мероприятие запланировано на конец 2021 года. Лидеры стран G7 не смогли определиться с окончательной датой прекращения сжигания угля на встрече в Великобритании.

Что будет дальше

Коммунальные предприятия были вынуждены вновь вернуться к использованию угля из-за того, что поставки газа в Европу является весьма ограниченным, а объемы газа из Норвегии становятся все меньше из-за тяжелого технического обслуживания. Интересно, что использование угля, как и раньше, может быть прибыльным. А все потому, что многие инвесторы хеджировали его на годы вперед, несмотря на рекордную стоимость.

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Эксперт Axpo Solutions AG отметил, что генераторы с "высокоэффективными" новыми станциями, вероятно, смогут производить электроэнергию из угля к 2023 году, даже при высоких ценах на углерод. В заключительном коммюнике саммита G-7 уголь назвали главной причиной попадания парниковых газов в атмосферу. Лидеры передовых государств мира пообещали быстро масштабировать технологии и политику, которые ускорят переход от неустанных мощностей по добыче угля.

Это не очень хороший сигнал. Политика важна, но в эти сроки действительно вступает в силу экономика переходного периода,

– сказала Урсула Тонкин, менеджер Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund.

Она добавила, что даже если политики придут к согласию относительно использования угля в будущем, государства смогут полностью от него отказаться в 2030 – 2035 годах.

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