Еврокомиссия планирует предложить новый пакет финансовой помощи для Украины: чего ждать

Европейская комиссия намерена предложить Украине новый пакет финансовой помощи. На что может рассчитывать официальный Киев – читайте дальше.

Сообщают, что Европейская Комиссия намерена выступить с этим предложением в среду. Пакет может содержать новые кредиты для незамедлительного предоставления ликвидности для официального Киева. Также речь идет о согласовании обязательства по долгосрочному финансированию Украины в контексте восстановления страны, по словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

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План Европейской комиссии относительно финансовой помощи для Украины

Размер краткосрочной финансовой помощи все еще обсуждается. Есть вероятность, что эта сумма едва покроет потребности Украины в плане средств примерно через два месяца. Преимущественно этот план будут воплощаться с помощью кредитов. Спикер Европейской комиссии отказался комментировать эту информацию.

Еще один чиновник добавил, что средства для официального Киева будут выделены из бюджета Европейского Союза и от правительств блока. Тем самым он отверг предварительные разговоры о варианте привлечения средств на рынке путем выпуска общих облигаций, подкрепленных бюджетом Евросоюза.

В апреле эксперты Международного валютного фонда подсчитали, что Украине нужно примерно 5 миллиардов долларов в месяц, по крайней мере в течение квартала, для покрытия финансового дефицита, вызванного военным вторжением России.

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала к проведению финансовой поддержки Украины в формате грантов, а не кредитов. В то же время, масштаб поддержки от ЕС будет зависеть и от того, сколько страны G7 готовы вложить в эту программу. Встреча глав Минфин этих государств запланирована на вторую половину недели.

Позиции государств Евросоюза и возможные варианты

Государства-члены должны подписать план Европейской комиссии и могут попытаться внести определенные коррективы. У правительств довольно разные взгляды на то, как поддерживать Украину. Многие страны поддерживают вариант с займами, несмотря на призывы МВФ. Тогда как Германия, например, среди того клуба государств ЕС, которые выступают за предоставление Украине грантов.

Вполне возможно, что, наконец, новый пакет финансовой поддержки для Украины станеткомбинацией ссуд и грантов. Эти деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий, медицинских нужд.

Новый пакет поддержки будет дополнительным шагом к экстренным займам для официального Киева в размере 1,2 миллиарда евро, согласованного еще в январе. Согласно данным представителя Европейской комиссии, половину этой суммы Украина уже получила, вторая часть поступит в ближайшее время.

Также сообщают, что Еврокомиссия намерена в среду заявить о своей приверженности долгосрочной поддержке восстановления Украины, по словам чиновников. По оценкам, речь идет о колоссальных финансовых усилиях стоимостью в триллионы евро.

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