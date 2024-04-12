Евро зафиксировало серьезный обвал и на пути к еще одному спаду

Евро зафиксировало новый обвал на рынке. В центре внимания политика Европейского центрального банка.

Стремительное обесценивание евро относительно доллара зафиксировали во время торгов в пятницу, 12 апреля. Более того, единая валюта стран Еврозоны упала в цене до самого низкого уровня с начала года.

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Почему евро ослабевает на рынке

Таким образом, евро обновило минимум за год, который зафиксировали в феврале. Тогда валюта обвалилась до самого низкого уровня за 5 месяцев. Более того, валюта на пути к недельному спаду за неделю на 1,5%. Это может быть худший результат с конца 2022 года.

На позиции валюты влияет то, что Европейский центральный банк может снизить процентную ставку раньше Федеральной резервной системы США. На этом фоне, курс евро упал на 0,5% до 1,0675 доллара.

Кроме того, сигналы от Европейского центрального банка усилили разговоры среди стратегов, что евро может упасть до 1,05 доллара к середине года и даже достичь паритета с американской валютой, если Федеральный резерв в этом году не начнет снижать ставку. Напомним, что летом 2022 года пара евро – доллар впервые за 20 лет зафиксировала паритет.