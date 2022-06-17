Евро и злотый вернулись к падению: курс валют от Нацбанка на 17 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валюты на 17 июня 2022 года. Евро, злотый и фунт стерлингов показывают разностороннюю динамику на рынке.

Официальный курс валют

В пятницу, 17 июня, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,39 гривны за евро, что на 21 копейку меньше чем днем ранее. НБУ оставил американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

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В то же время польский злотый падает в цене. Курс остановился на уровне 6,45 гривны за злотый. Это на 11 копеек меньше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов продолжает дорожать. Курс валют вырос на 7 копеек до 35,50 гривны за фунт.

Нацбанк с 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 17 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,80 гривны, продажа – 35,72 гривны.

Евро: покупка – 36,29 гривны, продажа – 8,10 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,12 гривны, продажа – 46,20 гривны.

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