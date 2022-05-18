Евро и злотый стремительно дорожают: курс валют от Нацбанка на 18 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 мая 2022г. Евро, злотый и фунт стерлингов стремительно взлетели в цене по отношению к украинской гривне.

Официальный курс валют

В среду, 18 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривны за евро. Это на 36 копеек больше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже стремительно пошел вверх. Теперь его курс составляет 6,64 гривны за злотый, что на 11 копеек больше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,53 гривны и за фунт. Это на 67 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины принял решение о заморозке курса доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне. В то же время украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем наот официального, то есть –

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 18 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 31,67 гривны, продажа – 31,79 гривны.

Евро: покупка – 32,94 гривны, продажа – 32,96 гривны.

Злотый: покупка – 7,45 гривны, продажа – 7,66 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 41,90 гривны, продажа – 43,17 гривны.

Напомним, что Нацбанк с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому нужно учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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Он заявил, что криптовалюта – это длинная инвестиция. По его мнению, оптимальная стратегия инвестирования рассчитана на 3 года при желании вложить в биткойн 5% собственных сбережений.

при желании вложить в биткойн На сегодняшний день две фирмы российского инвестора и бизнесмена Ивана Таврина все еще имеют возможность без проблем торговаться на бирже Nasdaq. Это происходит даже несмотря на то, что торги для крупных компаний и биржевых инвестиционных фондов государства-агрессора стоят на паузе.

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