Официальный курс валют

В пятницу, 24 июня, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,73 гривны за евро, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее. НБУ оставил американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

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Польский злотый тоже растет в цене. Курс остановился на уровне 6,52 гривны за злотый. Это на 4 копейки меньше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов подешевел на 5 копеек. Курс валюты составляет 35,76 гривны за фунт.

Национальный банк Украины с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому всегда следует учитывать этот фактор. Ведь все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Важно! В Национальном банке Украины спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 24 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,60 гривны, продажа – 35,40 гривны.

Евро: покупка – 36,21 гривны, продажа – 37,36 гривны.

Злотый: покупка – 7,77 гривны, продажа –7,95 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,26 гривны, продажа – 44,33 гривны.

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