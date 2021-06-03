Для реализации этого проекта SpaceChain использует ракету SpaceX Falcon 9, которая доставит узел Ethereum на Международную космическую станцию. Системы, работающие на основе блокчейн такие, как биткоин и Ethereum, зависят от уровня децентрализации для распространения своих цифровых активов и услуг среди пользователей по всему миру.

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Технология Ethereum будет работать в космосе

В последние годы мир столкнулся с рядом вызовов. Такие события, как экстремальные погодные условия, глобальные пандемии и правительственные репрессии, стали проверкой традиционных централизованных систем. Пандемия коронавируса еще раз продемонстрировала, насколько быстро одно явление может "завладеть" всей планетой.

Наличие полных узлов в космосе еще больше увеличивает децентрализацию и защиту от событий черного лебедя. Если электрические сети или политические системы целых стран выйдут из строя, полные узлы в космосе гарантируют доступ, а в некоторых случаях даже продолжения работы различных блокчейнов. Это определенно одно из многих улучшений, которые можно сделать, чтобы, например, биткоин оставался полностью независимой криптовалютой, которая служит неизменным транзакционным уровнем для человечества,

– сказал Макс Кордек, соучредитель Lisk, платформы приложений блокчейна с открытым исходным кодом.

Черный лебедь Это теория рассматривает редкие и трудно прогнозируемые события, которые имеют значительные последствия. Автор теории является Нассим Талеб.

Сторонники космического блокчейна считают, что наличие узлов на орбите повышает их физическую безопасность, поскольку злоумышленникам будет в разы труднее до них добраться. В планах SpaceChain запустить две космические миссии в июне в рамках создания децентрализованной спутниковой инфраструктуры, а также для запуска криптографических транзакций.

Если все пройдет удачно, то технология Ethereum впервые станет частью Международной космической станции (МКС). На этот раз компания намерена проверить, может ли основная функция Ethereum, что делает криптовалюту "мировым компьютером" – смарт-контракты – работать на расстоянии 400 километров или примерно 248,5 миль над уровнем моря.

Кордек заметил, что запуск полных узлов любого блокчейна за пределами Земли – это первый шаг к межпланетной платежной системы, которая будет создана с использованием этой технологии. По его словам, эти новаторские усилия является гарантией создания новых технологических инноваций. Например банковский гигант JPMorgan Chase уже экспериментирует с космическим блокчейном. Кроме того, говорится о том, что бенефициарами этого проекта могут стать крупные компании, приоритетом которых является безопасность. Они, в конечном итоге, могут стать владельцами спутниковых сетей.