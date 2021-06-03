Для реализации этого проекта SpaceChain использует ракету SpaceX Falcon 9, которая доставит узел Ethereum на Международную космическую станцию. Системы, работающие на основе блокчейн такие, как биткоин и Ethereum, зависят от уровня децентрализации для распространения своих цифровых активов и услуг среди пользователей по всему миру.
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Технология Ethereum будет работать в космосе
В последние годы мир столкнулся с рядом вызовов. Такие события, как экстремальные погодные условия, глобальные пандемии и правительственные репрессии, стали проверкой традиционных централизованных систем. Пандемия коронавируса еще раз продемонстрировала, насколько быстро одно явление может "завладеть" всей планетой.
Наличие полных узлов в космосе еще больше увеличивает децентрализацию и защиту от событий черного лебедя. Если электрические сети или политические системы целых стран выйдут из строя, полные узлы в космосе гарантируют доступ, а в некоторых случаях даже продолжения работы различных блокчейнов. Это определенно одно из многих улучшений, которые можно сделать, чтобы, например, биткоин оставался полностью независимой криптовалютой, которая служит неизменным транзакционным уровнем для человечества,
– сказал Макс Кордек, соучредитель Lisk, платформы приложений блокчейна с открытым исходным кодом.
Черный лебедьЭто теория рассматривает редкие и трудно прогнозируемые события, которые имеют значительные последствия. Автор теории является Нассим Талеб.
Сторонники космического блокчейна считают, что наличие узлов на орбите повышает их физическую безопасность, поскольку злоумышленникам будет в разы труднее до них добраться. В планах SpaceChain запустить две космические миссии в июне в рамках создания децентрализованной спутниковой инфраструктуры, а также для запуска криптографических транзакций.
Кордек заметил, что запуск полных узлов любого блокчейна за пределами Земли – это первый шаг к межпланетной платежной системы, которая будет создана с использованием этой технологии. По его словам, эти новаторские усилия является гарантией создания новых технологических инноваций. Например банковский гигант JPMorgan Chase уже экспериментирует с космическим блокчейном. Кроме того, говорится о том, что бенефициарами этого проекта могут стать крупные компании, приоритетом которых является безопасность. Они, в конечном итоге, могут стать владельцами спутниковых сетей.