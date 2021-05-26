Ethereum вскоре затмит биткоин, – Goldman Sachs

Вторая половина мая была неблагоприятной для крипторинку, который потерял более 1 триллиона долларов капитализации. Несмотря на это аналитики видят яркое будущее для некоторых криптовалют.
Прогнозы для Ethereum
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что с высокой вероятностью Ethereum вскоре затмит биткоин. Аналитики добавили, что Ethereum станет доминантным на рынке. Сейчас капитализации двух криптовалюта выглядят так:
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- биткойн – 600 миллиардов долларов;
- Ethereum – 250 миллиардов долларов.
Учитывая важность фактического использования в определении средства сбережения, Ethereum с высокой вероятностью превзойдет биткоины как главное средство сбережений,
– заявили в Goldman Sachs.
Почему Ethereum становится популярнее
Причиной популярности Ethereum стало то, что он является средством так называемого децентрализованного финансирования, использующий технологии криптовалют для:
- замены традиционных финансовых инструментов, таких как займы, которые исторически предоставляли банки.
- создание новых приложений на своей платформе. Уже сейчас большинство приложений децентрализованного финансирования строятся в сети Ethereum.
- для выпуска невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Аналитики также обращают внимание, что больше транзакций проводят в Ethereum, чем в биткоинах. А также темпы роста Ethereum выше, чем биткоинов: 1000% против 300% за последние 12 месяцев.
Стоимость Ethereum
- По состоянию на 26 мая 8:30 стоимость Ethereum составляет 2840 долларов, по данным CoinMarketCap.
- Исторического максимума эта криптовалюта достигла в начале мая – 4362 доллара.