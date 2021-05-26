Прогнози для Ethereum

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs вважають, що з високою ймовірністю Ethereum незабаром затьмарить біткойн. Аналітики додали, що Ethereum стане домінантним на ринку. Наразі капіталізації двох криптовалют виглядають так:

До теми Центробанки провідних країн світу зацікавилися криптовалютами: про що це свідчить

біткойн – 600 мільярдів доларів;

Ethereum – 250 мільярдів доларів.

З огляду на важливість фактичного використання у визначенні засобу заощадження, Ethereum з високою ймовірністю перевершить біткойни як головний засіб заощаджень,

– заявили в Goldman Sachs.

Чому Ethereum стає популярніший

Причиною популярності Ethereum стало те, що він є засобом так званого децентралізованого фінансування, що використовує технології криптовалюти для:

заміни традиційних фінансових інструментів, таких як позики, які історично надавали банки.

створення нових додатків на своїй платформі. Уже зараз більшість додатків децентралізованого фінансування будуються в мережі Ethereum.

на своїй платформі. Уже зараз більшість додатків децентралізованого фінансування будуються в мережі Ethereum. для випуску невзаємозамінних токенів (NFT).

Аналітики також звертають увагу, що більше транзакцій проводять в Ethereum, ніж у біткойні. А також темпи росту Ethereum вищі, ніж біткойну: 1000% проти 300% за останні 12 місяців.

Вартість Ethereum

Станом на 26 травня 8:30 вартість Ethereum становить 2 840 доларів , за даними CoinMarketCap.

, за даними CoinMarketCap. Історичного максимуму ця криптовалюта досягла на початку травня – 4 362 долари.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.