Стоимость Ethereum установила новый рекорд на фоне растущей популярности собственной сети блокчейн, которую используют для большинства операций с криптовалютами.

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Новый рекорд Ethereum

Цена криптовалюты Ethereum выросла на 3,5% и пересекла отметку в 4 403 доллара за монету в пятницу, 29 октября. Тем самым цифровая монета побила предыдущий рекорд – 4379 долларов , который был зафиксирован в мае. Рыночная капитализация криптовалюты взлетела до более чем 510 миллиардов долларов. Ethereum опережает только биткоин, цена которого составляет около 61 тысячи долларов, согласно CoinDesk.

Что такое блокчейн Это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков с информацией. Каждый блок содержит временную отметку, хеш предыдущего блока и данные транзакций. Эта технология была создана в 2009 году, на основе которой удалось реализовать идею цифровых денег.

Именно блокчейн Ethereum является самой популярной опцией на крипторынке. Его протокол используют тысячи децентрализованных проектов. На этой неделе эта сеть получила новый импульс – успешное обновление, призванное сделать ее более быстрой и энергоэффективной.

Актуальная стоимость Ethereum на момент создания этого материала равна 4 322 долларам за монету, рыночная капитализация составляет 508,8 миллиарда долларов, информирует CoinDesk .