Речь идет о финальном и успешном тестовом запуске сети Ethereum накануне перехода на новый протокол – Proof-of-Stake.
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Ethereum резко взлетел в цене
На эти новости отреагировал и рынок криптовалют. Цифровая монета Ethereum выросла в цене на 11% к 1909,16 доллара за штуку. В целом в последнее время криптовалюта постоянно дорожает. В частности, за последние 5 дней стоимость монеты выросла на 13%.
Над переходом Ethereum в новую сеть работали с 2020 года. Этот шаг поможет криптовалюте существенно сократить объемы использования энергии и вычислительных мощностей, необходимых для выполнения транзакций в блокчейне.
Новый протокол также поможет снижать требования к валидаторам для использования системы, поскольку вместо 1500 токенов необходимы будут всего 32 монеты Ethereum. На момент создания этого материала, согласно CoinDesk, динамика Ethereum на рынке:
- цена криптовалюты колеблется на уровне 1897 долларов за штуку;
- с начала торгов этот показатель вырос на 3,46%;
- максимально монета стоила 4 865 долларов;
- ее рыночная капитализация составляет 226,56 миллиарда долларов.
Ethereum все еще восстанавливается от турбулентного периода для рынка криптовалют. С января 2022 года монета потеряла в цене почти 49%.
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