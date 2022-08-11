Йдеться про фінальний та успішний тестовий запуск мережі Ethereum напередодні переходу на новий протокол – Proof-of-Stake.

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Ethereum різко злетів в ціні

На ці новини відреагував й ринок криптовалют. Цифрова монета Ethereum зросла в ціні на 11% до 1909,16 долара за штуку. Загалом останнім часом криптовалюта невпинно дорожчає. Зокрема, за останні 5 днів вартість монети виросла на 13%.

До теми! З початку 2022 року на ринку криптовалют зафіксували масштабний спад. У червні біткойн та Ethereum зафіксували чергові мінімуми. Одна з причин – інвестори переживали через ризик затяжної інфляції. У США зростання цін досягло піку за понад 40 років.

Над переходом Ethereum до нової мережі працювали з 2020 року. Цей крок допоможе криптовалюті суттєво скоротити обсяги використання енергії та обчислювальних потужностей, які необхідні для виконання транзакцій в блокчейні.

Новий протокол також допоможе знижує вимоги до валідаторів для використання системи, оскільки замість 1500 токенів необхідно буде лише 32 монети Ethereum. На момент створення цього матеріалу, згідно з CoinDesk, динаміка Ethereum на ринку:

ціна криптовалюти коливається на рівні 1897 доларів за штуку;

за штуку; з початку торгів цей показник зріс на 3,46% ;

; максимально монета коштувала 4865 доларів;

її ринкова капіталізація становить 226,56 мільярда доларів.

Ethereum все ще відновлюється від турбулентного періоду для ринку криптовалют. З січня 2022 року монета втратила в ціні майже на 49%.

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