Один из главных банков Европы зафиксировал рекордные потери

Европейский центральный отчитался о 2024 году. Банк зафиксировал рекордные финансовые убытки и поделился новым прогнозом.

ЕЦБ зафиксировал рекордные потери

Европейский центральный банк за 2024 год зафиксировал рекордные убытки. Речь идет о миллиардах евро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЕЦБ.

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Убытки за прошлый год регулятор оценил в 7,944 миллиарда евро. Главная причина финансовых убытков – это денежно-кредитная политика банка. В частности, банк прилагал немало усилий, чтобы поддержать ценовую стабильность в Еврозоне.

Что известно о ЕЦБ Это центральный банк Еврозоны, где в обращении находится валюта евро.

Для сравнения, в 2023 году "чистые" убытки ЕЦБ оценили в 1,3 миллиарда евро. Однако тогда банк высвободил резервы в размере 6,62 миллиарда евро, что позволило частично компенсировать убытки. В 2024 году ЕЦБ не смог повторить этот "трюк", поскольку не было резервов.

Из-за этого распределения прибыли среди центробанков стран Еврозоны не предусматривают. Более того, центробанк ожидает, что будет оставаться убыточным в ближайшие годы. В то же время добавляют, что убытки в будущем, скорее всего, не будут такими высокими.