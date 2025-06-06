Один из главных центробанков Европы принял важное решение

Европейский центральный банк снова изменил ключевые процентные ставки. Регулятор пошел на такой шаг в восьмой раз за последние 12 месяцев.

ЕЦБ снизил процентные ставки

Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу центрального банка.

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Ставки снизили до самых низких уровней за последние несколько лет. В частности, ставка по депозитам снизилась до 2% – до самого низкого уровня с начала 2023 года. Тогда как ключевую ставку рефинансирования снизили до 2,15%. Такой показатель был в 2022 году.

В Европейском центральном банке добавили, что за инфляция приблизилась к целевому показателю на уровне 2%. По прогнозам банка, в 2025 году инфляция будет колебаться в среднем на уровне 2%. Для понимания, это на 0,3% меньше, чем ожидали в марте.

Напомним, что, что Европейский центральный банк начал снижать процентные ставки в июне 2024 года. Соответствующее решение Совет управляющих Европейского центрального банка принял впервые на тот момент за 5 лет.

Европейский регулятор добавил, что неопределенность относительно торговой политики, скорее всего, негативно повлияет на инвестиции бизнеса и экспорте в краткосрочной перспективе. В то же время существует еще один фактор влияния. Речь идет о росте государственных инвестиций в оборонный сектор и инфраструктуру, что все больше способствует экономическому росту в среднесрочной перспективе.