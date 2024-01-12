Эмбрион свиньи в подарок: на EBay подали в суд за преследование блоггеров, критикующих его

На владельца крупнейшего интернет-аукциона EBay наложили штраф в размере 3 миллионов долларов. Таким образом, он должен урегулировать дело о преследовании сотрудниками компании двух блогеров, из-за их критики в сети.

Сотрудники EBay преследовали блоггеров

На EBay выдвинули обвинения в многочисленных преследованиях, давлении на свидетелей и препятствования осуществлению правосудия.

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Стало известно, что еще в 2019 году несколько сотрудников службы безопасности компании начали угрожать супругам блогеров Ини и Дэвиду Штайнерам. Они же являются редактором и издателем популярного среди онлайн-продавцов бюллетеня eCommercebytes.

Прокуроры рассказали о целом списке "подарков", которые получили супруги от EBay:

книга о том, как пережить смерть супруга;

окровавленная маска свиньи;

эмбрион поросенка;

погребальный венок;

живые пауки.

Кроме этого, они совершали и другие незаконные действия, например:

угрожали Штайнерам в соцсетях;

критиковали контент их странички;

угрожали совершить визит в их дом в Массачусетсе;

следили за домом;

установили устройство GPS-слежения на их автомобиль;

публиковали в сети приглашение к сексуальным контактам в доме блогеров.

Глава службы безопасности компании Джим Боуг, тоже к этому причастный, и еще шесть сотрудников eBay признали свою вину. Боуга приговорили к почти 5 годам заключения, еще три сотрудника тоже попадут в тюрьму.

Штраф 3 миллиона долларов является максимальным по таким делам.



