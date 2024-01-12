Эмбрион свиньи в подарок: на EBay подали в суд за преследование блоггеров, критикующих его

12 января 2024, 17:42
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Источник:

Market Watch

На владельца крупнейшего интернет-аукциона EBay наложили штраф в размере 3 миллионов долларов. Таким образом, он должен урегулировать дело о преследовании сотрудниками компании двух блогеров, из-за их критики в сети.

Сотрудники EBay преследовали блоггеров

На EBay выдвинули обвинения в многочисленных преследованиях, давлении на свидетелей и препятствования осуществлению правосудия.

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Стало известно, что еще в 2019 году несколько сотрудников службы безопасности компании начали угрожать супругам блогеров Ини и Дэвиду Штайнерам. Они же являются редактором и издателем популярного среди онлайн-продавцов бюллетеня eCommercebytes.

Прокуроры рассказали о целом списке "подарков", которые получили супруги от EBay:

  • книга о том, как пережить смерть супруга;
  • окровавленная маска свиньи;
  • эмбрион поросенка;
  • погребальный венок;
  • живые пауки.

Кроме этого, они совершали и другие незаконные действия, например:

  • угрожали Штайнерам в соцсетях;
  • критиковали контент их странички;
  • угрожали совершить визит в их дом в Массачусетсе;
  • следили за домом;
  • установили устройство GPS-слежения на их автомобиль;
  • публиковали в сети приглашение к сексуальным контактам в доме блогеров.

Глава службы безопасности компании Джим Боуг, тоже к этому причастный, и еще шесть сотрудников eBay признали свою вину. Боуга приговорили к почти 5 годам заключения, еще три сотрудника тоже попадут в тюрьму.

Обратите внимание! Штраф 3 миллиона долларов является максимальным по таким делам.


 

Автор: Тетяна Стельмах