Эмбрион свиньи в подарок: на EBay подали в суд за преследование блоггеров, критикующих его
Источник:Market Watch
На владельца крупнейшего интернет-аукциона EBay наложили штраф в размере 3 миллионов долларов. Таким образом, он должен урегулировать дело о преследовании сотрудниками компании двух блогеров, из-за их критики в сети.
Сотрудники EBay преследовали блоггеров
На EBay выдвинули обвинения в многочисленных преследованиях, давлении на свидетелей и препятствования осуществлению правосудия.
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Стало известно, что еще в 2019 году несколько сотрудников службы безопасности компании начали угрожать супругам блогеров Ини и Дэвиду Штайнерам. Они же являются редактором и издателем популярного среди онлайн-продавцов бюллетеня eCommercebytes.
Прокуроры рассказали о целом списке "подарков", которые получили супруги от EBay:
- книга о том, как пережить смерть супруга;
- окровавленная маска свиньи;
- эмбрион поросенка;
- погребальный венок;
- живые пауки.
Кроме этого, они совершали и другие незаконные действия, например:
- угрожали Штайнерам в соцсетях;
- критиковали контент их странички;
- угрожали совершить визит в их дом в Массачусетсе;
- следили за домом;
- установили устройство GPS-слежения на их автомобиль;
- публиковали в сети приглашение к сексуальным контактам в доме блогеров.
Глава службы безопасности компании Джим Боуг, тоже к этому причастный, и еще шесть сотрудников eBay признали свою вину. Боуга приговорили к почти 5 годам заключения, еще три сотрудника тоже попадут в тюрьму.Обратите внимание! Штраф 3 миллиона долларов является максимальным по таким делам.