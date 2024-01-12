Співробітники EBay переслідували блогерів

На EBay висунули звинувачення за численні переслідування, тиск на свідків і перешкоджання здійсненню правосуддя.

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Стало відомо, що ще у 2019 році кілька співробітників служби безпеки компанії почали погрожувати подружжю блогерів Іні та Девіду Штайнерам. Вони ж редактором та видавцем популярного серед онлайн-продавців бюлетеня eCommercebytes.

Прокурори розповіли про цілий список "подарунків", які отримали подружжя від EBay:

  • книга про те, як пережити смерть чоловіка/дружини;
  • закривавлена маска свині;
  • ембріон поросяти;
  • похоронний вінок;
  • живі павуки.

Окрім цього, вони здійснювали і інші незаконні дії, наприклад:

  • погрожували Штайнерам у соцмережах;
  • критикували контент їхньої сторінки;
  • погрожували здійснити візит до їхнього будинку в Массачусетсі;
  • стежили за будинком;
  • встановили пристрій GPS-стеження на їхній автомобіль;
  • публікували в мережі запрошення до сексуальних контактів у будинку блогерів.

Глава служби безпеки компанії Джим Боуг, який теж до цього причетний, і ще шість співробітників eBay визнали свою провину. Боуга засудили на майже 5 років ув'язнення, ще три співробітники теж потраплять до в'язниці.