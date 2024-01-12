Співробітники EBay переслідували блогерів

На EBay висунули звинувачення за численні переслідування, тиск на свідків і перешкоджання здійсненню правосуддя.

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Стало відомо, що ще у 2019 році кілька співробітників служби безпеки компанії почали погрожувати подружжю блогерів Іні та Девіду Штайнерам. Вони ж редактором та видавцем популярного серед онлайн-продавців бюлетеня eCommercebytes.

Прокурори розповіли про цілий список "подарунків", які отримали подружжя від EBay:

книга про те, як пережити смерть чоловіка/дружини;

закривавлена маска свині;

ембріон поросяти;

похоронний вінок;

живі павуки.

Окрім цього, вони здійснювали і інші незаконні дії, наприклад:

погрожували Штайнерам у соцмережах;

критикували контент їхньої сторінки;

погрожували здійснити візит до їхнього будинку в Массачусетсі;

стежили за будинком;

встановили пристрій GPS-стеження на їхній автомобіль;

публікували в мережі запрошення до сексуальних контактів у будинку блогерів.

Глава служби безпеки компанії Джим Боуг, який теж до цього причетний, і ще шість співробітників eBay визнали свою провину. Боуга засудили на майже 5 років ув'язнення, ще три співробітники теж потраплять до в'язниці.

Зверніть увагу! Штраф 3 мільйони доларів є максимальним у таких справах.



