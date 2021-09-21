В Украине до конца года начнут выдавать зарплату в е-гривне: кто сможет получить цифровые деньги
Источник:ютуб LB.ua
Украинская власть активно работает над адаптацией криптоактивов в стране. В начале сентября Верховная Рада поддержала закон о легализации цифровых валют. Министерство цифровой трансформации и Национальный банк Украины представили совместный проект по развитию е-гривны.
Минцифры и Нацбанк планируют в рамках пилотного проекта выплатить зарплату сотрудникам министерства в е-гривне уже до конца 2021 года. Об этом сообщил директор Департамента стратегии и развития Национального банка Украины Арсен Макарчук.
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В Украине планируют выплачивать зарплату в е-гривне
Макарчук отметил, что речь идет об ограниченной возможности привлечения этого инструмента. По его словам, сейчас рабочая группа изучает технологические и правовые вопросы проекта. К амбициозной программе также присоединились два банка, где можно будет конвертировать цифровую гривну в обычную.
Есть четкое желание в рамках пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Министерства цифровой трансформации в е-гривне,
– добавил Макарчук.
Относительно полноценного запуска цифровой национальной валюты, то по мнению Макарчука об этом еще рано говорить. Вполне возможно, что это удастся сделать в конце следующего года. Несмотря на легализацию криптовалют, гривна – единственное законное средство платежа в Украине. Представитель НБУ добавил, что е-гривну часто ошибочно сравнивают с другими виртуальными активами, хотя с юридической точки зрения это достаточно разные инструменты, хотя они созданы благодаря технологии блокчейна.
Легализации цифровых активов в Украине: смотрите видео