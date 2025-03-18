Акции Rheinmetall стремительно растут в цене

Немецкий производитель автомобилей и оружия Rheinmetall зафиксировал стремительный рост акций на фондовой бирже после начала полномасштабной войны России против Украины. На сегодня компания ожидает сохранения сильных показателей на рынке благодаря планам ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Акции Rheinmetall с 2022 года выросли на более чем на 1000%. Более того, в Rheinmetall также ожидают беспрецедентный рост в будущем, поскольку Европа наращивает военный потенциал. Немецкий производитель оружия даже заявил, что речь идет о росте, "которого мы никогда раньше не испытывали". В частности, ЕС планирует увеличить расходы на оборону на 800 миллиардов евро (875 миллиардов долларов).

Важно! Компания Rheinmetall за последний год зафиксировала значительный рост заказов. За год оборонный концерн получил больше заказов, чем за предыдущие 15 лет в целом. Немецкая компания прогнозирует дальнейшее расширение и планирует достичь 40 миллиардов евро годового дохода до конца десятилетия.

За 2024 год компания получила доход в размере 9,8 миллиарда евро (10,72 миллиарда долларов). Этот показатель вырос на 36% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году оборонный бизнес возглавил рост продаж компании, вырос на 50% до 7,6 миллиарда евро (8,31 миллиарда долларов).

По состоянию на 18 марта 2025 года ценные бумаги торгуются на уровне 1409,50 евро (1542,08 доллара), Рыночная капитализация немецкой компании составляет 61,42 миллиарда евро (67,20 миллиарда долларов). Только с начала года акции производители оружия подорожали почти на 135%, по данным Google Финансы