Карьера Марка Безоса

Марк Безос начал свою карьеру с работы в различных рекламных фирмах, а затем стал соучредителем собственного рекламного агентства "Безос-Натансон", которое продали в 2006 году.

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После этого младший Безос работал в маркетинговой деятельности Фонда Робина Гуда в течение 10 лет.

Сейчас он руководит частной инвестиционной компанией HighPost Capital, принадлежащей семье Безос.

Он также работал добровольцем-пожарным и является директором Фонда семьи Безоса.

Состояние Марка Безоса

Безос зарабатывал шестизначную зарплату во время пребывания в Робин Гуде. Например, в 2013 и 2014 годах его годовая зарплата была на уровне 140 000 долларов, а в 2015 – 2016 годах возросла до 240 000 долларов.

Точная или даже приблизительная сумма на счетах Марка – неизвестна. Но можно предположить, что он миллионер. Во-первых, он заработал более миллиона долларов в работе в фонде. А во-вторых, он инвестировал 10 миллионов долларов в NBTV (студия премиум-контента) в апреле 2021 года.

Весной 2020 Марк Безос продал свой дом общей жилой площадью 1254 квадратных метров за 11 миллионов долларов .

Марк Безос и его брат отправляются в космос

Недавно Джефф Безос объявил , что он и его брат Марк отправляются в космос 20 июля. Это будет первый человеческий полет суборбитальной ракетной системы New Shepard. Еще одно место продают на аукционе. По состоянию на 7 июня самая высокая ставка 2,8 миллиона долларов.

С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Большое приключение с моим лучшим другом,

– написал Безос на своей странице в Instagram.