Два брата исчезли с биткоины на сумму 3,6 миллиарда долларов

Братья из Южной Африки возглавляли инвестиционную платформу. Однако они исчезли, а с ними и биткоины на общую сумму 3,6 миллиарда долларов.

Мошенники на миллиарды

В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию Africrypt сломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и власти, заявив, что это замедлит процесс возвращения потерянных денег.

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Однако инвесторы заподозрили мошенничество и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. Им удалось выяснить, что сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформы за неделю до предполагаемой атаки.

Юристы не сумели найти братьев, но установили, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через большие майнинг-пулы. Теперь криптовалюта невозможно отследить.

Дело еще расследуют

За дело уже взялся Хокс, элитное подразделение национальной полиции.

Кроме того, предупредили другие криптобиржы во всем мире, если брать захотят конвертировать свои биткоины.

Однако официальное расследование в стране начать не могут, поскольку криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами.

Самое большое мошенничество в истории

Пока это рекордное мошенничество с криптовалютой, ведь оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Инцидент может стимулировать регуляторов вмешаться в криптовалютный рынок и навести порядок.

В прошлом году в Южной Африке потерпел крушение инвестиционный фонд Mirror Trading International. Убытки составили около 1,2 миллиарда долларов.