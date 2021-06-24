Мошенники на миллиарды

В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию Africrypt сломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и власти, заявив, что это замедлит процесс возвращения потерянных денег.

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Однако инвесторы заподозрили мошенничество и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. Им удалось выяснить, что сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформы за неделю до предполагаемой атаки.

Юристы не сумели найти братьев, но установили, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через большие майнинг-пулы. Теперь криптовалюта невозможно отследить .

Дело еще расследуют

За дело уже взялся Хокс, элитное подразделение национальной полиции.

Кроме того, предупредили другие криптобиржы во всем мире, если брать захотят конвертировать свои биткоины.

Однако официальное расследование в стране начать не могут, поскольку криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами.

Самое большое мошенничество в истории

Пока это рекордное мошенничество с криптовалютой, ведь оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Инцидент может стимулировать регуляторов вмешаться в криптовалютный рынок и навести порядок.

В прошлом году в Южной Африке потерпел крушение инвестиционный фонд Mirror Trading International. Убытки составили около 1,2 миллиарда долларов.