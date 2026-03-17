Венгрии удалось: Украина согласилась на предложение относительно "Дружбы" от Европы

Нефтепровод "Дружба" не функционирует с конца января. Такая ситуация стала следствием атаки России на украинскую территорию. ЕС принял решение помочь Украине.

Что Украине предложил ЕС?

ЕС предложил экспертную поддержку и финансовые ресурсы, чтобы отремонтировать "Дружбу". Украина согласилась на такую помощь, сообщили Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в совместном заявлении, которое разместили на странице президента Еврокомиссии в X.

Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии После возобновления российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", что привело к прерыванию поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию, мы начали интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях по восстановлению потоков нефти в Венгрию и Словакию.

Руководители Еврокомиссии и Евросовета указали, что сейчас для них приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан. В частности, для этого, будет продолжена работа "с заинтересованными сторонами", чтобы происходил транзит нероссийской сырой нефти в страны Европы.

Заметим, что накануне состоялось обсуждение последствий прекращения поставок через нефтепровод "Дружба". Эту дискуссию на Совете ЕС инициировали Венгрия и Словакия. Благодаря этому, венгерское и словацкое правительство стремились нажать на Киев, указывает "Европейская правда".

Что важно знать о восстановлении нефтепровода "Дружба"?