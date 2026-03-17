Угорщині вдалося: Україна погодилась на пропозицію, щодо "Дружби" від Європи

Нафтопровід "Дружба" не функціонує з кінця січня. Така ситуація стала наслідком атаки Росії на українську територію. ЄС ухвалив рішення допомогти Україні.

Що Україні запропонував ЄС?

ЄС запропонував експертну підтримку та фінансові ресурси, аби відремонтувати "Дружбу". Україна погодилась на таку допомогу, повідомили Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Антоніу Кошта у спільній заяві, яку розмістили на сторінці президентки Єврокомісії в X.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Після поновлення російських ударів 27 січня по нафтопроводу "Дружба", що призвело до переривання поставок сирої нафти до Угорщини та Словаччини, ми розпочали інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях щодо відновлення потоків нафти до Угорщини та Словаччини.

Керівники Єврокомісії та Євроради вказали, що наразі для них пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. Зокрема, для цього, буде продовжено роботу "із зацікавленими сторонами", аби відбувався транзит неросійської сирої нафти у країни Європи.

Зауважимо, що напередодні відбулося обговорення наслідків припинення постачань через нафтопровід "Дружба". Цю дискусію на Раді ЄС ініціювали Угорщина та Словаччина. Завдяки цьому, угорський та словацький уряд прагнули натиснути на Київ, вказує "Європейська правда".

