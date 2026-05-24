Они у вас под рукой: 5 привычных вещей, в которых скрыты ценные металлы

Мы привыкли думать, что золото, серебро или платину можно найти только в ювелирных магазинах. Но на самом деле эти металлы находятся буквально рядом с нами – в вещах, которые ежедневно лежат на столе, стоят в комнате или давно пылятся в ящике.

Где можно найти драгоценные металлы?

Старые гаджеты, техника и электроника, которые жалко выбросить и некуда девать, – не просто "хлам". Ведь на самом деле они содержат медь, серебро и даже золото, а также целый ряд ценных элементов, пишет ВВС.

Смотрите также Эта страна восстанавливает импорт золота и серебра после длительного перерыва

Мобильные телефоны

Внутри старых смартфонов, которые годами лежат без дела, есть золото, серебро, медь и палладий, а также редкоземельные элементы. Они используются в микросхемах, платах и контактах из-за высокой проводимости и надежности.

Ирония в том, что даже один килограмм старых телефонов может содержать больше золота, чем некоторые руды.

Игровые приставки и геймерская техника

Старые PlayStation, Xbox или другие приставки внутри имеют платы, процессоры и разъемы, которые содержат золото, серебро и медь. Эти металлы обеспечивают стабильную работу сигналов и долговечность устройства.

Чем старее техника, тем больше шансов, что в ней использовали больше ценных материалов, чем в современных бюджетных аналогах.

Старые стереосистемы и аудиотехника

Массивные музыкальные центры из 90-х и начала 2000-х скрывают внутри медь, серебро и золото, особенно в контактах, платах и проводке. Именно эти металлы обеспечивают чистый сигнал и минимальные потери звука.

Компьютеры и офисная техника

Старые системные блоки, ноутбуки, принтеры и роутеры тоже содержат ценные металлы. Больше всего их в материнских платах и процессорах – золото, серебро, медь и редкие элементы, которые используются для стабильной работы электроники.

Радиодетали и электронные компоненты

Радиолампы, транзисторы, микросхемы и конденсаторы часто недооценивают. Но в таких деталях могут содержаться серебро, золото и даже платина.

Именно радиодетали часто называют самым компактным и самым концентрированным источником драгоценных металлов в технике.

Как определить ценность предмета?

Не каждое старое устройство одинаково ценное, но есть несколько простых признаков, которые помогают разобраться, пишет Drag-RadioDetali. Для этого нужно придерживаться нескольких важных шагов:

Во-первых, нужно проверить маркировку. На многих деталях есть клеймо, которое указывает на содержание драгоценного металла.

Затем надо использовать магнит. Большинство драгоценных металлов не магнитятся. Это поможет быстро отсеять обычный металлолом.

Далее следует обратиться к специалистам, которые проконсультируют по стоимости и составу радиодеталей или изделий.

И, конечно, необходимо оценить вес. Чем больше масса ценного металла, тем больше денег можно получить при их сдаче.

Также специалисты советуют следить за курсом ценных металлов, ведь он меняется ежедневно. Поэтому стоит всегда проверять актуальные цены перед продажей и, возможно, иногда подождать немного, чтобы сдать выгоднее.

Что с ценами на драгоценные металлы?

Медь подешевела на азиатских торгах 18 мая на 1,2% и опустилась до 13 394,50 доллара за тонну. Инвесторы реагируют на снижение спроса со стороны Китая и общую неопределенность на глобальных рынках, которая усилилась из-за геополитического напряжения, в частности, обострение войны в Иране.

Серебро претерпело еще более резкое падение: 15 мая его спотовая цена обвалилась на 7,2% и составляет 77,46 доллара за унцию. Платина потеряла 2,9% и торгуется на уровне 1 996,34 доллара за унцию, тогда как палладий просел на 1,4% – до 1 417,18 доллара за унцию.